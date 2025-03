Pallavolo serie A3 – Play off, tutti al PalaSguaitzer. Il Gabbiano Farmamed chiede strada al San Giustino in gara-1

Mantova E’ tempo di play off per il Gabbiano FarmaMed, che arriva a giocarsi la serie A2 per il secondo anno consecutivo, sicuro comunque di essere in A3 anche la prossima stagione. Non un risultato trascurabile per una società che tiene alto il nome della pallavolo mantovana, anche se i play off quest’anno sono arrivati con una formula e un percorso diverso. Se al debutto in Credem Banca in A3 il sodalizio del presidente Paolo Fattori aveva disputato una prima parte di stagione super, partecipando con il record punti, 61, alle Finali di Coppa Italia e Supercoppa, con poca fortuna, le chance per essere promossi furono due e in una la promozione fu lontana solo un punto. Con un assetto diverso e una formula diversa Gola e compagni arrivano comunque a giocarsi i due posti che varranno il salto in A2. Nel primo turno c’è la sfida fra la quarta formazione del Girone Bianco, appunto il Gabbiano, e la quinta, AltoTevere San Giustino. Solo in caso di passaggio del primo turno il Top Team incrocerà una formazione del Girone Blu. Gara-1 si gioca stasera al PalaSguaitzer, con fischio d’inizio alle ore 20.30, mentre gara-2 è programmata in Umbria per domenica 23 alle ore 18. In caso di un successo per parte, si giocherà la “bella” a Mantova mercoledì 26 alle ore 20.30. Sarà fondamentale partire col piede giusto in gara-1, contro una formazione che ha disputato un ottimo girone di ritorno, dopo aver sistemato il roster con l’arrivo di Maiocchi. In stagione regolare Mantova si è imposta al tie-break in Umbria all’andata, mentre al ritorno ha prevalso San Giustino sempre in cinque set. Mantova era avanti 14-11 nel tie-break, pur senza poter disporre di Depalma e Baldazzi. Finì 2-3 e 14-16 il tie-break. Questo per dire che non a caso si incontrano la quarta e la quinta formazione della classifica e ci si aspetta un match equilibrato. Introduce gara-1 il tecnico Simone Serafini: «Arriviamo carichi a questo appuntamento e dopo una settimana regolare negli allenamenti. Affrontiamo una formazione forte e si riparte da zero. Nel ritorno San Giustino ha cambiato assetto e marcia. I valori sono simili tra le due formazioni, ma noi dobbiamo farci trovare pronti per giocare a un buon livello. Sarà battaglia sportiva, che affronteremo con le armi che abbiamo a disposizione, a partire da gara-1 e assieme ai nostri tifosi».

Gabbiano Farmamed

1 Miselli, 3 Parolari, 5 Baldazzi, 6 Tauletta, 7 Scaltriti, 8 Marini (L), 9 Pinali, 10 Ferrari, 11 Depalma, 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli, 18 Montarulo (L), 24 Catellani. All.: Serafini.

AltoTevere San Giustino

1 Troiani, 2 Cipriani, 3 Biffi, 4 Maiocchi, 5 Marzolla, 6 Galiano, 7 Battaglia, 9 Cioffi (L), 12 Stoppelli, 13 (L) Pochini, 14 Cappelletti, 16 Carpita, 17 Quarta, 18 Panizzi. All.: Bartolini.

Sergio Martini