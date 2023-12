Pallavolo serie A3 – Riflettori sullo scontro al vertice. Vola Gabbiano, batti il S. Donà e regalati un Natale da favola

Mantova Il volo della regina Gabbiano incrocia nell’undicesima di andata il San Donà, caduto nell’ultima gara di campionato, mentre Gola e compagni hanno ottenuto la decima vittoria di fila e hanno due punti di vantaggio sui veneti. Lo scontro diretto sarà oggi al PalaSguaitzer (ore 17). Poi l’andata si chiuderà con la trasferta di Bologna martedì 26, mentre San Donà osserverà il turno di riposo già espletato dai biancazzurri. Entusiasmo è la parola d’ordine e ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per un match che promette spettacolo. Inutile dire che nessuno avrebbe ipotizzato un andamento di campionato così ricco di soddisfazioni, ma meglio godersi fino in fondo il momento magico, frutto del grande impegno di squadra, staff e società. Sarà una sfida da non perdere e servirà il sostegno del PalaSguaitzer per supportare la squadra che davvero lo merita.

Coach Serafini è ancora alle prese con la probabile assenza del centrale Ferrari, ma è pronto a sostituirlo il giovane Tauletta. In ballottaggio, per affiancare nel ruolo di seconda banda il bulgaro Yordanov, l’esperto Scaltriti e il giovane Parolari. Nelle file del San Donà da tenere d’occhio l’opposto Giannotti che, sfida nella sfida, combatterà a suon di schiacciate con bomber Novello, ma non sarà un singolo giocatore a decidere un match tra due formazioni complete. «Le vittorie sono frutto dell’impegno e della leggerezza che fanno un bel mix in palestra – spiega coach Serafini – Poi un po’ di fortuna non guasta. Mi aspetto una partita di spessore e che probabilmente si risolverà per pochi punti. Spero sia divertente e che vengano in tanti». Dopo la partita la squadra e gli sponsor saranno ospiti delle Raccorderie Metalliche per la cena di Natale.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini. San Donà di Piave: 1 Tulone, 2 Parisi, 3 Bassanello (L), 6 Giannotti, 7 Favaro, 8 Guastamacchia, 9 Iorno, 10 Paludet (L), 11 Trevisiol, 13 Lazzaron, 14 Tuis, 15 Cunial, 17 Umek, 18 Lazzarini. All.: Moretti.

Sergio Martini