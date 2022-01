Pallavolo Under 18 f – Il Porto vince il torneo “Happyfania”BELLA

BELLARIA IGEA MARINA Il Porto ha vinto ieri pomeriggio la nona edizione del torneo Under 18 “Happyfania”, rassegna giovanile che ha avuto luogo a Bellaria.

Nella finalissima la squadra di Cristian Luppi ha sconfitto per 2-1 (25-19, 18-25, 15-7) le padrone di casa. Dopo aver vinto in maniera agevole il primo set, le mantovane hanno perso il secondo: sotto 12-17 si erano portate anche sul 16-17. Una volta riordinate le idee, al tie break non hanno incontrato molti problemi per chiudere vincenti. «Un percorso netto con tutte vittorie e due soli set persi, uno martedì contro Calderara del Reno e questo con Bellaria Igea Marina – spiega un soddisfatto coach Luppi – Ci siamo presentati in Romagna con un organico ridotto, ma siamo riusciti lo stesso a fare bene. Merito davvero delle ragazze. Quando si vince si è sempre contenti. Nella finale potevamo anche chiudere sul 2-0. Solo che nel secondo set la squadra si è un po’ rilassata».

A meno di sorprese il Porto, impegnato nel girone G della serie D lombarda, sabato non giocherà a Pralboino: nelle fila dello Juvolley Mollificio Bps si registrano casi di positività al Covid-19. Ritornando a Happyfania, nell’Under 14, quarto posto per il Monzambano che ha perso a Viserba la finalina contro il Billa Milano.