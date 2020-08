Sabbioneta, il servizio pre-scuola resta al personale Ata

SABBIONETA – Il servizio di pre-scuola nella materna di Sabbioneta e nelle primarie e secondarie di primo grado dovrebbe essere effettuato dal personale Ata anche il prossimo anno scolastico, con avvio a settembre. Questa almeno la richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Pasquali, che allo scopo ha già preso contatti con l’ufficio pubblica istruzione, affinché faccia da tramite col dirigente scolastico dell’istituto comprensivo per il coinvolgimento degli addetti.

Il personale Ata svolge ormai da vent’anni questo tipo di servizio, indispensabile per garantire l’accoglienza e la sorveglianza agli alunni trasportati con lo scuolabus e fornire un valido supporto ai genitori che, per motivi di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni.

Non si tratta di un compito obbligatorio: il personale deve dichiararsi disponibile espletare queste funzioni miste, che sarebbero di competenza comunale.

Resta da capire come verrà organizzato il servizio in funzione delle nuove regole anti-Covid previste negli ambienti scolastici al fine di tutelare la salute degli studenti ed anche di tutto il personale scolastico. Questione che dovrà essere valutata anche alla luce di nuove ed ulteriori disposizioni da parte del Governo.