Pugilato – Memorial Lasagna alla “Boni”: gran finale con il titolo dell’Ue

MANTOVA Il 2022 riserva un finale col botto per la grande boxe. Mancava all’appello il Memorial Attilio Lasagna e l’ottava edizione della manifestazione ha allestito un cartellone che vedrà la nostra città al centro del panorama nazionale di questo sport con un notevole salto di qualità per i contenuti tecnici dei quattro match allestiti per i professionisti, a cui faranno da anteprima quelli dei dilettanti virgiliani. La grande serata del 25 novembre alla palestra Boni è stata presentata ieri mattina nella Sala Consiliare del Comune di Mantova. L’evento è stato illustrato dall’assessore del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi, dal maestro della Boxe Mantova Bruno Falavigna e dal procuratore sportivo della Fpi Francesco Ventura. La serata avrà inizio alle ore 19 e prevede la disputa di otto incontri, quattro di dilettanti e, piatto forte, quattro match di professionisti con il patrocinio del Comune di Mantova e l’organizzazione di Boxe Mantova, Francesco Ventura e Promo Boxe Italia. La serata sarà trasmessa in diretta streaming su www.repubblica.it. Nel ricordo di Attilio Lasagna, pugile mantovano degli anni ‘40. E con una corona europea che a Mantova non ha avuto riscontri. «Siamo orgogliosi – commenta l’assessore Rebecchi – di ospitare nella nostra città un evento sportivo di livello internazionale. Una grande occasione per gli appassionati di boxe». «Abbiamo fatto il massimo per offrire alla città uno spettacolo di altissimo livello – commenta il procuratore Ventura – Per promuovere il nostro amato sport e per dare anche la possibilità alle giovani promesse mantovane di combattere in un contesto importante. Grazie al Comune e ai numerosi sostenitori privati che hanno creduto nel nostro lavoro», Il maestro Falavigna ha sottolineato che l’attività in palestra non si è mai fermata e che prosegue il lavoro per avere pugili mantovani sul ring. Quattro i pugili di casa protagonisti. Rei Gabrieli e Berna rappresenterannno i colori della Boxe Mantova, Matteo Di Padova e Nicholas Froldi quelli di Mantova Ring. Poi toccherà ad Aroni e Bentivogli pesi supermedi. Per il Trofeo delle Cinture supergallo si sfidano Saviello e De Rosa. Il titolo pesi mosca vacante vedrà sul ring Melito ed El Kadimi. Gran finale per il titolo dell’Unione Europea pesi gallo con la medaglia di bronzo di Pechino Picardi contro Zara.