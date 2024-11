Rugby Serie C – Gargano: “Mantova giovane ma con ottime individualità”

MANTOVA Domenica prossima il Mantova non avrà impegni di campionato nel girone 1 di qualificazione, poiché il calendario prevede un turno di riposo per la squadra biancorossa, reduce dalla netta vittoria casalinga contro il Cus Pavia (la prima al Migliaretto dopo ben tre trasferte di fila). La ripresa del campionato è prevista per dicembre, quando i biancorossi torneranno in campo per affrontare gli ultimi due match della prima fase contro Como, penultimo in classifica, e la vice capolista Lambro, staccata di un lunghezza. Al momento, i virgiliani hanno collezionato quattro vittorie e sono in vetta con 19 punti. «Siamo soddisfatti di questo inizio – commenta il tecnico Dario Gargano – e dei progressi fatti. La squadra ha messo a segno quattro vittorie, sta molto bene e continua a crescere allenamento dopo allenamento. Ora dobbiamo concentrarci sul completamento degli impegni della prima fase, e poi penseremo a quella successiva, ma non sappiamo ancora quali avversari avremo di fronte. Noi comunque proseguiamo nel nostro percorso, con determinazione. C’è da dire che tra la fine della prima fase e l’inizio della seconda ci sarà una lunga sosta, durante la quale oltre agli allenamenti dovremo programmare anche alcune amichevoli. Sono nuovo in questo ambiente, ma posso dire che la società biancorossa ha le idee chiare e ci tiene molto a far bene in questo campionato. La squadra è giovane, ma ci sono buone individualità». Un commento sul gruppo 1… «Per quanto riguarda il nostro girone, anche per una questione logistica legata ai chilometri, avrebbero potuto inserire squadre come Union Rugby del Garda, Casalmaggiore o le bresciane».