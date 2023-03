Rugby serie C – Mantova stende il Desenzano, ma che rischio”

Mantova Il Rugby Mantova chiude la seconda fase nel migliore dei modi, battendo anche il Desenzano per 19-17. Altro successo per la squadra di coach Stefano Giop che approda alla serie di ultime cinque partite della stagione da prima in classifica della propria poule. Gara intensa quella in terra bresciana, che vede partire i biancorossi molto bene con un gioco brillante, corale e in velocità, tanto che al 40’ il tabellone indica il 19-0 per il Mantova. Nella ripresa, però, cambia tutto: gli infortuni occorsi ai piloni mantovani e la maggiore intensità del Desenzano rivoltano l’inerzia della partita. I bresciani siglano così un parziale di 17-0, ma falliscono il piazzato del potenziale sorpasso a pochi minuti dalla fine. Il Mantova tornerà in campo domenica 2 aprile alle 15.30 in trasferta contro il Valle Camonica. Così coach Giop: «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, ma nella ripresa siamo andati in forte difficoltà. Il Desenzano è cresciuto dal punto di vista fisico e noi siamo andati in crisi in mischia chiusa. Ora ci aspettano le ultime cinque partite, che saranno altrettanto toste. Sono tutte gare secche con squadre che non abbiamo mai affrontato finora e dovremo fare un ulteriore salto di qualità».