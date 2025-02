Derby a Cremona il 25 aprile

MANTOVA Aprile biancorosso con un doppio derby e una doppia casalinga. Si giocherà di venerdì, sabato, domenica e lunedì tra le 15 e le 18.

Contro la Cremonese si giocherà per la prima volta in stagione di venerdì. Il lunedì di Pasqua i biancorossi se la vedranno al Martelli contro il Catanzaro (di lunedì si giocò solo il debutto cadetto a Reggio Emilia, 2-2), mentre il 13 aprile il Mantova sarà in campo di domenica, dopo aver giocato sei partite consecutive di sabato. Avversario di turno sarà lo Spezia. Il derby contro il Brescia sarà il 5 aprile alle 15.