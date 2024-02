Consiglio di Mantova extra dispendioso, Allegretti: “È tutta colpa della Lega”

MANTOVA – Soldi sprecati per il consiglio comunale convocato per domani in Palazzo Soardi? Il punto, unico, all’ordine del giorno prevede la surroga del dimissionario consigliere di Sel Andrea Cantarelli con Ballciti Nesti. Un passaggio di testimone che, lamentano le opposizioni, costerà all’ente fra i 4 e i 5mila euro.

Ma il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti respinge la sfida e precisa che la seduta straordinaria in questione, con un unico punto all’ordine del giorno, è stata convocata proprio perché un membro delle opposizioni non ha voluto posticipare in un altro momento il punto della surroga.

«Durante l’ultima commissione affari generali – ha precisato Allegretti –, del 5 febbraio scorso (riunione dei capigruppo presenti in consiglio), avevo chiesto di poter effettuare la surroga del consigliere uscente non appena fossero terminati i lavori di riqualificazione dell’aula consiliare di via Roma (già programmati da tempo), proprio per evitare inutili spese e spostamenti di personale in un’altra sede, dato che un solo adempimento amministrativo poteva essere eseguito senza un termine perentorio».

Per poter fare questo, prosegue Allegretti, «serviva l’unanimità di tutti i presenti alla capigruppo, ma dato che il gruppo di minoranza della Lega si è detto contrario alla mia proposta, ho dovuto convocare la seduta del 16 febbraio». Da qui il costo “extra” non previsto per una delibera di “ordinaria amministrazione”.