Calcio Serie C – Mantova, Piccoli in Comune per pianificare i lavori allo stadio

MANTOVA Passi in avanti nel dialogo tra l’Acm e il Comune di Mantova. Nei giorni scorsi il presidente biancorosso Filippo Piccoli ha incontrato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli. Una primizia, dal momento che finora l’interlocutore di via Roma era stato sempre e solo il sindaco Mattia Palazzi. L’incontro tra Piccoli e Martinelli, ovviamente avallato da Palazzi, presuppone l’apertura di un’agenda di lavori che interesseranno lo stadio Martelli. Diciamo subito che non sarà nulla di imminente: gli interventi previsti per la manutenzione ordinaria dell’impianto sono già stati compiuti e nessun’altra operazione è stata programmata nel breve termine. Ma se non altro è stato avviato il dialogo con l’assessore alla partita. Lo stesso Piccoli avrebbe manifestato ai suoi collaboratori un discreto ottimismo. Del resto, il presidente biancorosso non ha mai nascosto pubblicamente il desiderio di rendere più pulito, funzionale e moderno il Martelli, compatibilmente alla sua veneranda “età”. Ma per farlo bisogna essere in due. Ora, forse, la strada è stata tracciata.