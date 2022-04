Tennis Tavolo Italiani Giovanili – Brunetti: Aurora Cicuttini vince il titolo U19 anche nel singolare. Bassi terzo nel torneo maschile

TERNI Dopo il titolo conquistato domenica nel doppio, in coppia con Elena Thai Kim Lan, Aurora Cicuttini della Brunetti Castel Goffredo si è imposta anche nel singolare Under 19 ai Campionati Italiani Giovanili di Terni. Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” la testa di serie numero 2 ha sconfitto in finale per 3-1 (6-11, 11-4, 11-9, 11-7) la n. 1 Celeste Leogrande (Ennio Cristofaro), bissando l’oro ottenuto nel 2014 fra le Giovanissime. Nella seconda parte del primo parziale Leogrande ha preso il largo, si è procurata quattro set-point (10-6) e ha sfruttato il primo. La seconda frazione è stata tutta all’insegna di Cicuttini. La barese dopo il cambio di campo è salita sul 5-1, è stata rimontata sul 5-4 e poi nuovamente dal 7-4 al 7-8. La castellana ha avuto due palle set (10-8) e ha chiuso alla seconda. Leogrande al ritorno al tavolo ha condotto ancora per 5-1 e Cicuttini ha piazzato un break di 6-0, andando sul 7-5 e non facendosi più raggiungere. Il titolo del singolare maschile U19 lo ha conquistato Andrea Puppo (Reggio Emilia). La testa di serie n. 1, nella finale più pronosticata, contro il n. 2 Tommaso Giovannetti (Marcozzi Cagliari) si è imposto per 3-1 (11-7, 13-15, 11-5, 11-4). Il terzo posto ha accomunato il n. 4 Leonardo Bassi (Brunetti Castel Goffredo), campione in doppio con Lorenzo Martinalli e sconfitto in semifinale per 3-0 (4-11, 6-11, 11-13) da Puppo, e il n. 3 Antonio Giordano (Tennistavolo Torino), superato per 3-1 (11-9, 10-12, 7-11, 4-11). Oggi tocca agli Under 15. Per la Brunetti in campo Giammarco Baroni nel torneo maschile e Selma Salliu in quello femminile.