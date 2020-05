Volley B1 femminile – Il tecnico Bonini lascia Volta e torna a Ostiano

OSTIANO Come era stato anticipato, il mantovano Giorgio Bolzoni non è più il tecnico della squadra di B1 dell’Ostiano. Ora il club ha ufficializzato la separazione. Al suo posto per la prossima stagione, quando inizierà vista l’emergenza Coronavirus, va Federico Bonini, che ha chiuso la sua esperienza alla guida della Nardi Volta. La società cremonese ringrazia Bolzoni per la disponibilità, l’impegno e i risultati raggiunti in questi due anni a Ostiano, sia come tecnico della prima squadra che come direttore tecnico del settore giovanile. Il coach ha ottenuto 24 vittorie e 16 sconfitte in serie B1, per un totale di 69 punti, mentre con l’Under 16 era primo nel proprio girone per la stagione 2019/2020 e candidato ad un ruolo da protagonista nelle finali provinciali. A Giorgio la società augura il meglio sia a livello personale che professionale.

Sarà Federico Bonini a ricoprire l’incarico di primo allenatore del Csv-Rama Ostiano per la stagione 2020-2021. Il tecnico cremonese è un volto noto ed un gradito ritorno dato che è stato secondo allenatore nelle stagioni che ha portato il sodalizio biancoblù sino alla promozione in serie B1. Reduce dalla positiva esperienza a Volta Mantovana, nello stesso girone di Ostiano, Bonini ha maturato esperienza importanti alla Vbc Casalmaggiore facendo parte degli staff tecnici di Barbolini, Caprara, Abbondanza e Lucchi. «La decisione è stata immediata e, direi, naturale – afferma Bonini – Una volta interrotto il discorso con Volta Mantovana non ho avuto il minimo dubbio perchè Ostiano per me è sempre stata una società di riferimento, alla quale sono rimasto legato. E’ un ambiente nel quale mi sono trovato benissimo e che credo sia congeniale per lavorare bene».

Ora il Volta, che non ha potuto terminare il primo anno di B1 a causa dell’emergenza sanitaria, guarda avanti alla prossima stagione, a partire dallo staff tecnico. A breve, come annunciato dal gm Alberto Roffia, dovrebbero esserci novità.