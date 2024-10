Volley Serie B naschile – Cavallari e Fasani: “Kema, ottimo inizio”

ASOLA Il cammino della Kema Asola Remedello nel girone C della Serie B maschile di pallavolo è iniziato con una convincente vittoria per 3-1 sul Dual di Pes a Caselle di Sommacampagna. Gli uomini di Andrea Fasani e Luca Mutti hanno messo in mostra solidità, nonostante l’assenza del centrale Zaniboni (che rientrerà fra una ventina di giorni), grazie alle ottime prestazioni di Bacchin e Peslac.

«Sono contento per la prova dei ragazzi – afferma il presidente Nicola Cavallari – . A Caselle non avevamo mai vinto. L’assenza di Zaniboni era sicuramente pesante, ma i ragazzi l’hanno sopperita bene. Potevamo vincere anche il secondo set».

Ora l’attenzione si sposta all’esordio di sabato (ore 20.30) allo Schiantarelli, contro l’Imecon Crema che ha debuttato vincendo 3-2 il derby casalingo con la Pallavolo Cremonese. Spiega coach Fasani: «Quella con l’Imecon sarà per noi una gara complicata che verrà decisa dai dettagli. Stiamo preparando al meglio questa partita, consapevoli che i nostri avversari sono forti in attacco e battono molto bene. Ma siamo anche fiduciosi perchè consapevoli delle nostre capacità di lettura della gara. Su questo fronte i ragazzi mi hanno dato indicazioni positive a Caselle. Dobbiamo proseguire su questa strada».