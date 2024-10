Al via il cantiere per la riqualificazione di viale delle Aquile e viale Te

MANTOVA Prende il via la riqualificazione di viale delle Aquile e viale Te. Il cantiere partirà mercoledì 16 ottobre e si concluderà a metà aprile 2025. L’intervento costerà 618mila euro ed è finanziato attraverso o fondi del Pnrr. Saranno effettuati lavori di riqualificazione di una parte di viale Te che comprendono la realizzazione di un’ampia zona pavimentata in pietra di Luserna per valorizzare il Portale delle Aquile, da poco restaurato. L’area si estende anche verso viale Isonzo. Inoltre, è prevista la ridefinizione delle sistemazioni esterne a verde e miglioramento della pista ciclabile su viale Monte Grappa-viale Isonzo, il nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza, il nuovo pozzo irriguo a servizio dei giardini adiacenti le Peschiere di Palazzo Te. In tutto il periodo del cantiere verrà modificata la viabilità nell’area con i divieti di sosta e i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica stradale.

L’area di viale Te è interessata da una serie di cantieri in corso o di prossima apertura, come la rigenerazione urbana tra Te Brunetti e l’area esterna dell’Esedra, la sistemazione del Bocciodromo, i sottopassi di via Visi e di viale Montello. Per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.