Apertura soft per la biglietteria del Festival

Mantova Come gli altri anni, ad anticipare l’inizio del Festivaletteratura, è arrivata l’apertura della biglietteria del Festival alla Loggia del Grano. Il blu delle magliette dei volontari colora ormai da qualche giorno lo spazio destinato a chi segue la regia del Festival, A differenza delle precedenti edizioni non c’è stata la ressa davanti ai cancelli della Loggia e non c’è stata neanche la consegna della maglietta celebrativa a Zuilio Giovannelli, ieri assente. Il Covid non frena il Festival, ma sicuramente ha modificato le abitudini dei festivalieri. Sono tanti quelli che hanno deciso di prenotare il posto tramite il sistema telematico. “Sapevamo – ha commentato Paolo Polettini – che non potevamo raggiungere i numeri dell’edizione precedente. La verità è che quest’anno il Festival si articola su diversi livelli: radio, streaming, in presenza agli eventi e su carta, quindi i conti si faranno alla fine. Questo sarà un Festival di resistenti. C’è stato qualche intoppo nel sistema e di questo ci scusiamo con tutti i soci, ma andare a domani (oggi ndr ), contiamo di risolvere tutto”. Tra gli eventi che sono andati per la maggiore ci sono quelli di Grossman, Gatti, Barbero, Lella Costa, Severgnini, Carofiglio. Buona affluenza anche agli eventi per bambini e ai laboratori. Sembra piacere l’idea di guardare insieme gli eventi in streaming sotto la tenda di Piazza Sordello. Quest’anno ci sono anche delle novità. Al termine della procedura di acquisto, gli utenti riceveranno una mail di conferma, che andrà stampata o mostrata sullo smartphone, sui luoghi degli eventi per aver garantito l’accesso. Il sistema assegnerà automaticamente un numero di posto a sedere, che verrà riportato sulla mail di conferma. Sarà importante non creare assembramenti e per questo l’orario di accesso agli eventi sarà scaglionato con modalità riportate nella procedura di acquisto. Come gli anni scorsi non ci sono ancora eventi esauriti. Da venerdì partirà anche la vendita dei biglietti per i non soci a partire dalle 9, sempre alla Loggia del Grano. A loro è destinato il 30% dei posti disponibili e quindi anche per gli eventi che si esauriranno andare a questa sera, sarà comunque possibile acquistare un biglietto. Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, durante la kermesse, non si potranno acquistare i singoli biglietti, sul luogo dell’evento. L’attesa per il Festival c’è, si fa sentire come tutti gli anni, ma si avverte che ci si dovrà attendere qualcosa di diverso. I volontari sono pronti a colorare di blu le vie di una città che è pronta a tornare al centro del mondo.

Tommaso Bellini