Fotografare l’impatto della crisi climatica nella provincia di Mantova: contest di Fondazione Cariplo

MANTOVA “F2Click. Obiettivo Clima” è il concorso fotografico promosso da F2C – Fondazione Cariplo per il Clima con l’obiettivo di raccontare l’impatto del cambiamento climatico nella provincia di Mantova.

Il contest vuole coinvolgere attivamente la cittadinanza e creare un atlante fotografico collaborativo e collettivo mostrando 4 tematiche principali: la trasformazione del territorio e le relative conseguenze delle scelte urbanistiche; il rapporto uomo-natura, evidenziando anche i rischi per il mantenimento della biodiversità; l’attivismo dei cittadini; le azioni di adattamento e mitigazione portate avanti dalle istituzioni locali.

Possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini maggiorenni e le classi delle scuole elementari, medie e superiori, ed è anche possibile candidare fotografie già scattate in passato.

È stato inoltre esteso fino al 30 settembre 2023 il periodo durante il quale è possibile inviare i propri scatti e, grazie alla richiesta degli utenti, è stato anche ampliato a tutta la provincia di Mantova il territorio nel quale immortalare i segnali della crisi climatica.

La giuria composta da Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti, fotografi professionisti, decreterà i vincitori. Quattro i criteri di valutazione: attinenza alla categoria di partecipazione, riferimento al territorio, originalità e valori simbolici dell’elaborato. Un premio speciale sarà poi assegnato da Fondazione Cariplo ad una fotografia per categoria che più avrà colto nel segno le azioni legate al progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il Clima”. Questi contributi saranno pubblicati su tutti i canali della Fondazione.

Il risultato finale del contest sarà una mostra diffusa outdoor lungo le strade di Mantova e anche per le vie del Comune di Milano. Le fotografie selezionate potranno inoltre essere proposte per l’esposizione in festival nazionali e internazionali.

La scelta di coinvolgere la provincia di Mantova nasce dalla presenza sul territorio di “ACE3T”, Strategia di Transizione Climatica redatta col supporto di Fondazione Cariplo nell’ambito della Call for Ideas “Strategia Clima”.

Oltre ai comuni di Mantova, anche i territori di Monza e Brianza, Brescia, Bergamo e la Comunità Montana Valli del Verbano (provincia di Varese) interessati dal progetto “Strategia Clima” di Fondazione Cariplo saranno oggetto del contest.

Tutte le informazioni relative al concorso sono consultabili al link: https://f2click.fondazionecariplo.it