Progetto “Destination Mantova”, corso di formazione “Start up d’impresa nel turismo sostenibile”

MANTOVA Si terranno a Mantova due corsi di formazione “Start up d’impresa nel turismo sostenibile” che fanno parte del progetto del Comune di Mantova “Generare il futuro: dalla scuola alla città”. A realizzarli sarà l’ente di formazione Ifoa. Ogni corso avrà durata di 500 ore.

La prima edizione partirà nel mese di ottobre, la seconda sarà realizzata nel 2025. Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di integrare ed innovare l’offerta di servizi in relazione ai nuovi comportamenti di consumo.

“Negli ultimi anni il Comune di Mantova ha adottato nuove politiche di valorizzazione della destinazione – afferma Giovanni Buvoli, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Mantova -, investendo non solo sulla città d’arte e cultura ma anche di acqua e natura, riconoscendo il valore e il potenziale di nuove forme di turismo sostenibile e lento. Il nostro territorio ha tutte le caratteristiche necessarie per rispondere alle esigenze di un turismo immersivo ed esperienziale, attento all’ambiente e al suo intrinseco valore. Il corso, proposto nell’ambito del progetto ‘Generare il futuro: dalla scuola alla città’, vuole offrire un’opportunità di formazione per i giovani rispondendo anche all’esigenza del comparto turistico di disporre di personale qualificato, in grado di inserirsi nel mondo del lavoro con capacità di messa a sistema, promozione e diffusione di servizi turistici sostenibili e innovativi”.

Il corso sarà sviluppato attraverso lezioni teoriche e attività esperienziali di taglio pratico-operativo mediante il coinvolgimento di imprese ed esperti del settore attraverso analisi di casi studio e best practices, visite guidate e workshop tematici.