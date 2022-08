Tagliaerba semoventi: cosa sono e come funzionano

I tagliaerba semoventi si contrappongono al classico tagliaerba a spinta. Difatti se quest’ultimo si muove grazie alla spinta esercitata dall’operatore, nel primo caso la macchina si muove da sola. Il principio è molto semplice: il motore del tosaerba è direttamente collegato alle ruote e ad esse trasmette la sua forza motrice. La presenza di uno specifico sistema di trasmissione consente così il trasferimento della forza motrice non solo a livello delle lame ma anche degli elementi che faranno muovere la macchina. I tagliaerba semoventi in pratica tagliano l’erba e procedono in modo automatico: l’operatore dovrà semplicemente guidare la macchina nella giusta direzione.

Tagliaerba semoventi e tagliaerba a spinta a confronto

Confrontando le due tipologie di macchina vien da sé che lavorare con un tagliaerba semovente il lavoro è più facile, agevole e anche veloce. Questa tipologia di attrezzo è molto maneggevole e tale caratteristica consente di svolgere il lavoro in maniera più semplice e di conseguenza in minor tempo rispetto ad una macchina a spinta. Non solo, l’operatore applicherà una forza minore e quindi si stancherà molto di meno. Una macchina semovente è quindi adatta per lavorare giardini di grandi dimensioni, per operazioni che implicano un utilizzo prolungato. I tagliaerba semoventi sono anche adatti ai terreni in salita o impervi.

Come funziona un tagliaerba semovente

Il funzionamento dei tagliaerba semoventi è molto semplice. Sarà sufficiente per l’operatore premere una barra presente sul manico dell’attrezzo e in questo modo avviare la macchina. Fatto ciò dovrà limitarsi a guidare il tagliaerba nella direzione giusta e secondo il percorso migliore per il lavoro di taglio. Al termine dell’operazione per arrestare l’attrezzo basterà lasciare la presa della barra e questo si arresterà automaticamente.

Ci sono tagliaerba semoventi dotati di un comodo sistema di regolazione della velocità. Questa caratteristica è una di quelle da tenere in considerazione quando si acquista una macchina di questo tipo. Poter regolare la velocità, quindi avere la possibilità di procedere più o meno lentamente, consente di lavorare basandosi sulle condizioni in cui versa il terreno e anche lo stesso operatore.

Tipologie di tagliaerba semoventi

Questi tagliaerba a trazione sono in genere dotati di motore a scoppio. A seconda, però, della tipologia di trazione supportata dalla macchina se ne possono distinguere tre tipologie, che sono le seguenti.

A trazione anteriore, si tratta della tipologia più facile da utilizzare in quanto consente all’operatore di girare la macchina semplicemente alzando le ruote anteriori da terra. Questa macchina è adatta ai lavori sui terreni pianeggianti.

A trazione posteriore, in questo caso le ruote posteriori sono sempre collegate a terra di conseguenza viene garantita un’ottima manovrabilità e controllo della trazione. Questa tipologia di attrezzo si presta bene per tagliare l’erba su terreni in salita o comunque in collina.

A trazione integrale, in questo caso la trazione coinvolge tutte e quattro le ruote del tosaerba. Di conseguenza questo sistema fornisce estrema potenza ed equilibrio anche in condizioni non ottimali come terreni collinari, prati particolarmente umidi o bagnati, salite ripide, pendii e superfici irregolari e molto scoscese. Al tempo stesso questa tipologia di attrezzo consente una manovrabilità a basso sforzo per l’operatore.

