Elezioni provinciali il prossimo 13 dicembre

MANTOVA Si terranno il prossimo 13 dicembre 2020 le consultazioni per eleggere il nuovo Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale: si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede della Provincia di Mantova, in via Principe Amedeo 32 a Mantova. Il presidente ha firmato oggi il decreto che indice i Comizi elettorali. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare, al primo piano di Palazzo di Bagno. Avranno diritto al voto tutti i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei 64 Comuni della provincia di Mantova. Sono eleggibili a Presidente della Provincia tutti sindaci in carica della Provincia.

L’elezione del Presidente provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto.

Sono invece eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica; l’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12 per la Provincia di Mantova) e non inferiore alla metà degli stessi 6.

Le liste e le candidature alla carica di Presidente andranno presentate dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 22 novembre e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 23 novembre 2020.