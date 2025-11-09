Premiazioni Concorso fotografico “Campagne

La serata conclusiva della XIX edizione del concorso fotografico “Campagne”, promosso dal Consorzio agrituristico mantovano, si terrà come sempre nella giornata di San Martino, martedì 11 novembre 2025, alle ore 20.30 presso l’agritur. Costavecchia, comune di San Giorgio Bigarello, loc. Ghisiolo, via Cavallare, n°11.

Interverranno il Sindaco del comune di San Giorgio Bigarello , Davide Dal Bosco, il presidente della giuria Toni Lodigiani, console del Touring club italiano, il presidente del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, Filiberto Speziali, la presidente del Consorzio agrituristico Elena Garosi, il direttore del Consorzio Marco Boschetti e la prof.ssa Chiara Visentin, docente al Politecnico di Milano, polo di Mantova, e responsabile scientifica della Biblioteca “Emilio Sereni” dell’Istituto “Cervi” di Gattatico (Re), che presenterà i recenti dati sul consumo di suolo agricolo in Italia ed in provincia di Mantova.

Recentemente, infatti, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ha pubblicato il rapporto annuale sul consumo di suolo in Italia. L’analisi è stata condotta sui dati del 2024 ed ha evidenziato una preoccupante crescita del consumo del 15,6% rispetto all’anno precedente (https://www.isprambiente.gov.it/it). Si tratta del peggior saldo degli ultimi 12 anni . Questo fenomeno è attribuibile al fatto che il suolo, considerato fonte di profitto da numerosi stakeholder, viene impiegato intensamente a fini urbanistici, causando un danno a una risorsa che, di per sé, è limitata.

Lo studio dell’Ispra evidenzia valori pari a quasi 84 km2 coperti da nuove superfici artificiali, con solo 5 km2 restituiti alla natura. Nel territorio mantovano, il suolo utilizzato rappresenta il 10,67% della superficie totale. La densità di terreno artificiale è di 612 m² per abitante, con un incremento di 12 ettari rispetto all’anno precedente e nessuna area rinaturata. Anche a Mantova l’agricoltura continua a perdere pesantemente terreno. Il suolo continua a essere considerato fonte di profitto e non bene comune indispensabile per la sopravvivenza.

Il concorso è organizzato in collaborazione con Coop – Alleanza 3.0, Touring Club, Fai, Ecomuseo delle risaie, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano, Anbi Lombardia (Unione regionale delle bonifiche).

Nel corso della serata saranno consegnati 5 premi, messi a disposizione da Coop, Consorzio agrituristico, Touring club, Fai ed Ecomuseo delle risaie, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano, e 6 menzioni speciali, messe a disposizione dall’ Anbi. La manifestazione è organizzata anche in collaborazione con Accademia Nazionale Virgiliana, Anbi Lombardia (Unione regionale delle bonifiche), Associazione degli Amci di Palazzo Te e dei Musei mantovani, Casa editrice Sometti e con le riviste Civiltà mantovana, Postumia, Vitelliana società storica viadanese di cui saranno a disposizione gratuita del pubblico importanti pubblicazioni

La serata si concluderà con la degustazione di tipici prodotti stagionali ed a tutti concorrenti verrà offerta una bottiglia di lambrusco dell’azienda agricola Corte Pagliare Verdieri di Commessaggio e conserve dell’azienda agricola il Germoglio di Paola Vallari, con sede a Casalmaggiore.