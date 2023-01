Saldi al Mantova Village: buona la prima giornata

MANTOVA Mantova Village nella giornata di avvio dei saldi invernali ha registrato un ottimo trend come già confermato dalla chiusura del 2022 che ha eguagliato il 2019. Ottimo l’afflusso non solo dal territorio ma anche da regioni limitrofe e dal casello autostradale di Mantova Sud che fin dalla prima mattinata registrava code in uscita.

Il Village conferma anche di essere un punto di riferimento per lo shopping di qualità su tante categorie di prodotto in particolare lo sport ed il casual ma anche il formale uomo e donna.

L’offerta generale dei marchi presenti nel Villaggio incontra le aspettative del cliente in termini di qualità e scontistica essendo le offerte in negozio presenti con ulteriori sconti dal 30% al 50% sul prezzo outlet.

Nel rispetto delle norme di sicurezza i negozi hanno gestito con molta attenzione afflusso dei clienti garantendo una corretta gestione delle file e degli accessi ai negozi e rendendo lo shopping ancora più piacevole

Grazie alla temperatura mite della giornata anche la ristorazione ha registrato incrementi a doppie cifre ed i clienti hanno potuto usufruire dei diversi dehor presenti nel Villaggio, godendo di un pranzo all’aperto

Mantova Village conferma quindi nell’attacco dei saldi l’ottimo trend già percepito nella chiusura del 2022.