Studente morto 8 giorni dopo l’incidente: non era in monopattino. Spunta l’ipotesi di una sfida pericolosa

LONATO/CASTIGLIONE Svolta nelle indagini sulla morte di Omar Khalaf, 18enne di Lonato, ex studente del Cfp (Centro Formazione professionale) di Castiglione delle Stiviere, deceduto dopo una settimana di agonia in ospedale. Secondo quanto emerso dai primi riscontri delle indagini della Polizia Stradale il giovane sarebbe rimasto vittima di un gioco pericoloso. Il 18enne era stato trovato a terra in una via di Lonato lo scorso 8 settembre con accanto un monopattino. Gli agenti hanno però escluso che il monopattino abbia avuto un ruolo nell’incidente. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe chiaramente un’auto rossa, di cui è stata riconosciuta anche la targa, e si ritiene che il ragazzo viaggiasse in modo improprio a bordo della vettura, forse sul cofano. Come e perché sia caduto è ancora da stabilire ma prende corpo l’ipotesi di un gioco finito in tragedia. La Stradale sta ancora cercando di rintracciare tutte le persone che quella sera hanno partecipato alla festa a cui era invitato anche Omar Khalaf e che hanno passato con lui le ultime ore prima dell’incidente.