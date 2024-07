Un negozio di vicinato dove prima c’era la biblioteca di quartiere

MANTOVA Con un canone annuo di 4.200 euro il Comune ha deciso di mettere a gara i locali della ex biblioteca di quartiere di Lunetta in viale Veneto, per ricavarne un negozio di vicinato. Si tratta di un immobile di proprietà dell’ente attualmente inutilizzato, posto al piano terra di un complesso condominiale costituito da un locale della superficie di circa 90 metri quadri dotato di servizi igienici e impianti già a norma e funzionali all’apertura di un’attività.

Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare dell’ente e di offrire un servizio ai residenti nel quartiere, che già hanno lamentato in passato la chiusura del supermercato, via Roma ha risolto di indire il 25 giugno scorso una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare, per la quale, come si legge nelle determine dirigenziali dell’ente, è già pervenuto il potenziale interesse all’apertura di un’attività commerciale (esercizio di vicinato – settore alimentare) a servizio del quartiere che attualmente ne risulta sprovvisto.