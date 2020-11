Una cinquantina al raduno “clandestino” in piazza Virgiliana

MANTOVA Una cinquantina di persone si sono radunate questo pomeriggio in piazza Virgiliana per una “non-manifestazione” contro le disposizioni del governo per il contenimento della diffusione del Covid 19. Sul posto gli agenti della questura che hanno identificato i presunti partecipanti a quella che per la polizia era una manifestazione non autorizzata. L’appuntamento era per le 17 ed era arrivato tramite un tam-tam via social. Non è stato registrato alcun tipo di incidente né momenti di tensione.