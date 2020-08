Volt Mantova in campo con Lerose e Viola

MANTOVA Volt Mantova annuncia che parteciperà alle elezioni amministrative di

Mantova del 20-21 settembre a sostegno del Candidato Sindaco Mattia Palazzi

aderendo al progetto civico della Lista Gialla Palazzi 2020 e candidando due suoi

aderenti Annalisa Lerose e Francesco Viola.

Volt Mantova e Lista Gialla hanno individuato una piena condivisione di idee e valori

che hanno spinto il movimento paneuropeo a sostenere in questa campagna

elettorale la civica “gialla” del Sindaco Mattia Palazzi

Ricerca, innovazione, università, digitalizzazione, ambiente, sviluppo sostenibile,

città sempre più europea ed internazionale sono i principali obiettivi comuni dei due

movimenti su cui vi è piena sintonia. In particolare gli obiettivi dello sviluppo

sostenibile dell’agenda ONU 2030 sono sia per Volt che per Lista Gialla una priorità e

si impegneranno affinché a Mantova vengano raggiunti prima del 2030.

Accanto ad una condivisione di idee, Volt e Lista Gialla palazzi2020 si caratterizzano

entrambi nell’obiettivo di far partecipare e coinvolgere nella politica cittadina sempre

più nuove generazioni di mantovani che con le loro competenze, il loro entusiasmo e

l’energia positiva vogliono aiutare la città a crescere ed essere più viva ed attrattiva

Proprio questa sinergia, anche umana, tra gli aderenti ai due movimenti è stato uno

dei motivi della scelta di candidare Annalisa e Francesco, entrambi alla prima

esperienza elettorale ma entrambi molto conosciuti e impegnati in città, in Lista Gialla

Palazzi 2020.

Annalisa Lerose è un medico, anestesista-rianimatore e mamma di due figli. Annalisa

è stata in prima fila nella lotta al Covid19 e la sua esperienza sarà un contributo

fondamentale per la città di Mantova durante questo difficile periodo storico che

stiamo attraversando.

Francesco Viola è uno studente di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano che

ha deciso di mettersi al servizio della comunità per puntare sulla ricerca e per far si

che i giovani siano in prima fila sia nel presente che nel futuro di Mantova, dell’Italia

e dell’Europa.