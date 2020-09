Welcome activities Polo territoriale di Mantova-Politecnico di Milano il 28-29 e 30 settembre 2020

MANTOVA

Tornano anche quest’anno le giornate di benvenuto del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, rivolte agli studenti immatricolati dei corsi di laurea triennale in Progettazione dell’architettura e di laurea magistrale in Architectural Design and History.

Le attività saranno articolate in tre giorni, entro cui si attiveranno una molteplicità di iniziative (che vedranno impegnati i docenti e gli studenti tutor), volte a facilitare l’ingresso dei nuovi studenti nel mondo universitario.



Nelle giornate di lunedì 28 settembre e di martedì 29 settembre saranno avviate varie azioni rivolte alle matricole della laurea triennale: tra le altre, il saluto del Prof. Federico Bucci, Prorettore del Polo di Mantova; l’incontro di apertura delle attività del semestre tenuto dal Prof. Carlo Peraboni, Coordinatore delegato del Corso di Laurea; la visita ai luoghi più significativi della nostra città con i docenti del Laboratorio di Progettazione dell’architettura; l’illustrazione degli insegnamenti del primo anno del piano di studi.

Nella giornata di mercoledì 30 settembre sono previste le attività rivolte agli studenti immatricolati del corso di laurea magistrale: dopo la presentazione generale del corso, tenuta dal Prof. Luigi Spinelli, seguiranno una lezione tenuta dal Prof. Stefano l’Occaso, docente presso il Polo e fresco di nomina alla direzione del Palazzo Ducale di Mantova, e una visita guidata di Mantova.

Tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti anche in diretta streaming.