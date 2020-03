Cabo (ex Litfiba) lancia il giovane Kulto: “La sua musica… spacca!”

Si chiama “Claro” il nuovo singolo e il nuovo video di Kulto, giovanissimo artista Rap/Hip Pop italiano, prodotto dalle officine di “Cabo” Gianluigi Cavallo (ex Litfiba) oggi nelle veste di produttore.

PARMA “Ho prodotto un artista giovanissimo, Kulto, 16enne parmense, con uno stile Urban, Hip Hop, Rap. Splendide idee e tanto fegato, cuore, cervello. Ragazzo concreto e affamato, insomma: Spacca!” Queste le prime parole del suo produttore Gianluigi Cavallo in arte CABO che al suo attivo in 20 anni di carriera ha collezionato 4 dischi d’oro, 6 album di inediti, e 3 album live. Kulto, al secolo Jacopo Bisaschi, studente, firma insieme a Cabo questo primo singolo che avvolge immediatamente l’ascoltatore in una atmosfera ipnotica Dark/Urban accompagnata da un testo intenso e ricco di emozioni.

“Per me – continua “Cabo” – è stata una nuova ed entusiasmante avventura musicale, attraverso sonorità e linguaggi che non mi vedevano come ‘esperto’ ma nella veste a me più cara, cioè quella di ‘esploratore’. Sono molto soddisfatto del risultato e della performance, faremo una grande album insieme. L’album è in piena lavorazione proprio in questi giorni di clausura forzata, dettati dall’odiosissimo Covid 19″.

Ma anche su questo fronte Cabo non si fa fermare mettendo in campo le sue profonde conoscenze informatiche: “In questi giorni stiamo lavorando sodo per completare l’album. Il Virus non ferma la musica e gli artisti. Io e Kulto lavoriamo ogni giorno in stretto collegamento grazie alla tecnologia digitale. Oggi è assolutamente possibile lavorare vicini anche se lontani. La cosa importante è il Feeling e la fiducia, elementi essenziali per vincere qualsiasi sfida.”

