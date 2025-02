Doppia data in Lombardia per la violinista tedesca Arabella Steinbacher con I Solisti di Pavia

PAVIA Doppia data in Lombardia per la violinista tedesca Arabella Steinbacher, una delle soliste più significative della scena internazionale, con I Solisti di Pavia. Il 19 febbraio (ore 21.15) a Pavia, il secondo appuntamento del ciclo “Solisti d’orchestra”, rassegna in coproduzione con la Fondazione del Teatro Fraschini, e il 20 febbraio (ore 21) al nuovo Teatro Civico Roberto de Silva di Rho.

Insieme ai Solisti di Pavia con Daniele Giorgi (Maestro Concertatore), Arabella Steinbacher eseguirà con il Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K219 di Mozart. Incorniciano il programma l’Adagio e Fuga in do minore K546 di Mozart e il Quartetto per archi in mi minore di Verdi (versione per orchestra d’archi).

Arabella suona attualmente i violini di Antonio Stradivari, Cremona 1718, noto come “ex Benno Walter”, e il Guarneri del Gesù “Sainton”, Cremona 1744, entrambi generosamente forniti da una fondazione privata svizzera.

Il concerto pavese sarà preceduto, martedì 18 febbraio alle ore 18.30, presso l’Auditorium di San Tommaso (p.zza del Lino 1, Pavia), da un incontro di presentazione aperto al pubblico, in collaborazione con la Fondazione I Solisti di Pavia, con Arabella Steinbacher e la musicologa Bianca De Mario, che introdurrà l’incontro e intervisterà l’artista. L’ingresso è libero (con prenotazione obbligatoria) fino a esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni: auditorium@unipv.it

Il ciclo solisti d’orchestra a Pavia poi riprende il 13 marzo con Enrico Dindo e il 16 aprile con Pablo Sáinz Villegas, virtuoso della chitarra, considerato l’erede di Andrés Segovia.