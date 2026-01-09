Gioele Dix al Comunale di Casalmaggiore

Casalmaggiore È un omaggio a Giorgio Gaber nel ventennale della sua scomparsa, e un modo per raccoglierne l’eredita estetica ed etica da parte di un artista raffinato e colto come Gioele Dix, autore, attore, regista che questa sera alle 21 sarà al teatro Comunale con “Ma per fortuna che c’era il pensiero”, accompagnato da Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra). Musiche e testi di Gaber e Sandro Luporini. Questo “one man show” – prodotto dal Centro Teatrale Bresciano – è il più recente di una serie di tributi che Dix, da sempre ammiratore di Gaber, ha dedicato al cantautore milanese. Gaber, insieme al suo straordinario compagno di scrittura Sandro Luporini, e stato un interprete unico delle aspirazioni di una generazione, capace di anticiparne umori, contraddizioni e cambi di rotta. Lo spettacolo di Dix si presenta come un insolito itinerario nel teatro-canzone di Gaber, in cui si intrecciano brani noti del suo repertorio con materiali inediti, come versi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo e monologhi abbozzati. Tra le sorprese dello spettacolo, un esilarante monologo inedito sulla Rivoluzione d’Ottobre e rievocazioni personali, come il primo incontro casuale tra Gaber e Dix.

Paolo Zordan