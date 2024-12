La trascurabile (in)felicità di Pif domenica al Sociale

MANTOVA – Andrà in scena domenica prossima al teatro Sociale lo spettacolo “Momenti di trascurabile (IN)felicità” che vedrà protagonisti sul palco l’autore, Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, e Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, regista, attore, conduttore televisivo e radiofonico.

Lo spettacolo si ispira ai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi. L’appuntamento teatrale è un’occasione per far parlare i libri attraverso l’inconfondibile voce di chi li ha scritti, un modo per trovare un contatto diretto e vivo con i lettori in un’ora e mezzo di irresistibili racconti in bilico fra il reale e il surreale.

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – afferma lo stesso Francesco Piccolo – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio».

Ad accompagnare l’autore ci sarà Pif che, nel 2019 è stato protagonista dell’adattamento cinematografico dei primi due romanzi, diretto da Daniele Luchetti. L’attore, che ha una ricca carriera televisiva e cinematografica alle spalle, descrive questo spettacolo come qualcosa di “né troppo leggero e né troppo superficiale”, raccontando come i momenti di felicità e infelicità affrontati nei libri siano in grado di far divertire il pubblico in sala e, allo stesso tempo, farlo riflettere su tutti quei momenti della vita che ci accomunano e a cui possiamo ripensare con un sorriso.

«Una delle cose più belle è il contatto diretto con il pubblico, la sua reazione è la cosa che apprezzo di più nello stare su un palcoscenico. Mi piace il fatto che in base alla città, il pubblico reagisce e ride in maniera differente», spiega Pif.

Inizialmente la presenza dell’attore nello spettacolo di Piccolo doveva essere solo un’ospitata, poi, sono passati cinque anni e i due artisti continuano a portare lo spettacolo in giro per l’Italia. «Non mi dispiacerebbe mettermi in gioco per unire teatro e televisione, questo lavoro con Francesco mi ha permesso di ambientarmi e vedere la reazioni diretta del pubblico presente, cosa che nel cinema non esiste», continua Pif che, con queste parole, non esclude la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale tutto suo.

L’appuntamento è quindi per domenica prossima 15 dicembre al Sociale e si inserisce nella ricca rassegna Mantova Live Theatre, prodotta e organizzata da Mister Wolf. I biglietti sono in vendita su TicketOne e presso le biglietteria del teatro.