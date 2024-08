Sabbioneta Sabato 7 settembre lo Spalto Bresciani si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, grazie al passaggio della “Zarro Night, Party Dance anni 2000”. La manifestazione sta facendo il tour in giro per il nord Italia. Dopo l’appuntamento di Bergamo del 26 luglio sarà per l’appunto a Sabbioneta il 7 per approdare poi a Milano Segrate il 14 settembre. Gli organizzatori la promuovono come “il miglior party con la musica che ha fatto ballare tutti dagli anni 2000 alla dance del momento”. Sarà anche la prima volta che la Zarro Night approda in provincia di Mantova. Una “festa senza regole in cui scatenarsi al ritmo di musica dance”, con DJ, vocalist, Mc, ragazze immagine e animatrici che coinvolgono il pubblico al ritmo dei più grandi successi del repertorio, con remix esclusivi e produzioni originali. Un’esperienza unica, che sta tra la serata in discoteca e il concerto. Gli organizzatori avranno a disposizione oltre 11 mila metri quadrati di area spettacolo, con 2 punti bar, punti ristoro e area espositiva, a corredo del maxi palco con effetti pirotecnici, ledwall e tanto altro. Free entry dalle 19 alle 21: dopo si pagano 10 euro. I posti sono illimitati, ma per l’ingresso bisogna avere più di 16 anni. Del resto si definisce come il “party più pazzo d’Italia”. L’Arena dello Spalto Bresciani sembra aver trovato nuova vita e sta diventando sempre più richiesta per questi maxi eventi all’aperto, che sicuramente faranno di Sabbioneta un polo di attrazione soprattutto per le giovani generazioni, che è uno degli obiettivi dell’attuale amministrazione guidata da Marco Pasquali.