Maltempo, oltre mille interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono più di 1.000 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando il Nord Italia e il versante tirrenico della penisola. Particolarmente coinvolte Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

In Lombardia, nelle province di Varese e Como proseguono gli interventi per alberi abbattuti e dissesti statici, 200 i soccorsi fatti. In Emilia Romagna 120 interventi dei vigili del fuoco tra Parma e Reggio Emilia. Per il forte vento nella zona di Perugia, sono stati 150 gli interventi per il maltempo.

Nella tarda serata di ieri una tromba d’aria ha colpito la zona di Cecina e Rosignano (Livorno) provocando danni ai tetti di diverse abitazioni.

Anche a Roma per le forti raffiche di vento sono stati 140 gli interventi per alberi abbattuti e dissesti statici.

In Campania, colpite dal maltempo Salerno e Napoli: 230 interventi tra il capoluogo di regione e Salerno colpita da una tromba d’aria che ha interessato soprattutto la zona orientale.

Nella notte qualche disagio anche a Palermo, a causa del forte vento. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Qualche ramo è caduto e alcuni contenitori di plastica della differenziata sono stati trascinati in strada.

(ITALPRESS).