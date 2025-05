Acqua, natura, ambiente: gli studenti a lezione dal consorzio di bonifica

CANNETO – Grazie alla collaborazione del consorzio di bonifica Garda Chiese, le terze medie hanno partecipato in sala civica all’appuntamento con la “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione” affrontando temi importanti legati all’acqua e alle attività ad essa connesse quali bonifica, irrigazione, agenda 2030 e produzione di energia da fonti rinnovabili. Il presidente del Garda Chiese Aldo Bignotti ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e scuole nella costruzione di una nuova cultura della sostenibilità. Nel corso dell’incontro è stata presentata agli studenti una panoramica delle attività consortili, illustrando le infrastrutture gestite, le tecniche di irrigazione adottate e i progetti in corso per la modernizzazione e l’efficientamento delle reti idriche. Al termine dell’incontro non è mancata una visita alle centrali idroelettriche del paese dei vivai, il Mulino Einstein e il Mulino Cartara, importanti esempi di produzione di energia pulita e di sensibilità verso il pianeta.