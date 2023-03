Aiuto alle persone fragili: parte ad Asola il corso per amministratore di sostegno

ASOLA – Il Comune rende noto che si potranno presentare fino a venerdì 31 marzo le domande di iscrizione per partecipare al corso gratuito per diventare amministratore di sostegno volontario. Il percorso formativo è rivolto a coloro che intendono approfondire funzioni e compiti dell’amministratore di sostegno in un’ottica di protezione e di sostegno all’autonomia della persona fragile e di attenzione agli aspetti della vita: personale, relazionale, patrimoniale e della salute. Il corso intende, in particolare, sensibilizzare possibili candidati volontari alla nomina di amministratore di sostegno volontario che potranno essere così inseriti nell’elenco provinciale degli amministratori di sostegno dell’Asst di Mantova. Le iscrizioni sono consentite per un massimo di 40 partecipanti e per richiedere informazioni si può telefonare ai numeri 0376-201346 e 201521. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà frequentato ad almeno quattro incontri.