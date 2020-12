Botte alla conoscente e ai Cc di Castiglione: 18enne finisce agli arresti

CASTIGLIONE – Calci, pugni e spintoni sia a una donna di sua conoscenza, sia ai carabinieri intervenuti su richiesta d’aiuto proprio della donna. Per questo nella tarda serata di martedì un 18enne è stato arrestato. In tribunale già ieri mattina, l’arresto è stato convalidato ma il giovane è già stato rimesso in stato di libertà.

Il fatto, che si è verificato solamente a una settimana di distanza dalla Giornata contro la violenza alle donne, è andato in scena nel quartiere Cinque Continenti: per la precisione tra il civico 16 e il civico 20.

Non manca poco alla mezzanotte tra martedì e ieri quando alla centrale dei carabinieri arriva la chiamata della donna che, spaventata e dolorante, chiede aiuto dopo le botte ricevute da un ragazzo di soli 18 anni pure residente nel quartiere. Quando nel giro di pochi istanti i carabinieri della stazione di Castiglione arrivano sul posto, trovano la donna e il ragazzo – entrambi di nazionalità marocchina – che stanno ancora litigando furiosamente. Anzi, non appena i militari si avvicinano per cercare di contenere la situazione, il 18enne se la prende anche con loro colpendoli sempre con calci, pugni e spintoni.

Botte che vanno comunque a segno. Successivamente infatti sia la donna sia due carabinieri sia la donna si rivolgono all’ospedale castiglionese: la donna, sposata e con due figli, viene dimessa qualche ora dopo con una prognosi di 12 giorni; i carabinieri invece con na prognosi di 10 giorni.

Il motivo della lite non è ben chiaro. Sta di fatto che la donna nei confronti del 18enne ha sporto denuncia per lesioni e percosse; ma il ragazzo è stato arrestato, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, anche per le lesioni nei confronti dei militari. Dopo aver passato la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia Cc di Castiglione, il 18enne ieri è stato portato in tribunale per il processo per direttissima. In realtà l’arresto è stato convalidato, ma il giovane è stato rimesso in libertà avendo solo qualche lieve precedente. L’udienza si terrà a maggio del prossimo anno.