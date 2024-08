Castel d’Ario – Il Festival del riso si chiude con l’assegnazione della Spiga d’oro

Castel d’Ario Chiude i battenti questa sera, con l’assegnazione dell’ambita Spiga d’oro, la 12esima edizione del Festival del Riso di Castel d’Ario, il concorso gastronomico organizzato dalla Pro loco che affianca la tradizionale Fiera d’Agosto. Un’edizione fatalmente “macchiata” dall’incresciosa rissa con feriti e danneggiamenti scoppiata sabato scorso durante la Notte Bianca al Chiosco dei giardinetti che costeggiano il castello. Ad innescarla un gruppo di otto balordi, già individuati dalle forze dell’ordine, che in barba alle leggi e alle ordinanze del Comune fumavano tabacco più cannabis e bevevano birra da bottiglie in vetro, finendo poi per importunare clienti e ragazzine. Fatta questa spiacevole ma doverosa premessa, va detto che anche questa sera i commensali potranno ritrovarsi sulla pubblica piazza per assaggiare le nove specialità proposte dalle equipe di cuochi in gara: risotto con funghi porcini (associazione Aiutiamoli a Vivere di Castel d’Ario), risotto con zucca e crema di tartufo (azienda agricola “La Fornasella” di Casaleone), risotto con radicchio, Recioto e Monteveronese (“Risottomania” di Gazzo Veronese), risotto alla Marinara (gastronomia Loris Gobbetti di Isola della Scala), risotto con Prosecco, guanciale e gorgonzola (“Risosteria Mantovana” di Ostiglia), risotto all’Isolana De.Co. (Pro Loco di Isola della Scala), riso con Saltarei De.Co. (Associazione Cultura e Spettacoli di Castelbelforte), risotto con salsiccia e funghi (gastronomia Gusto Soave di Castelbelforte), risotto con zucchine, speck e provola affumicata (riseria “Campanini” di Ghisiolo). Fuori concorso il riso alla pilota De.Co. di Castel d’Ario. Ad assegnare il premio la combinazione dei voti delle giurie tecniche (60%) e i dati di vendita delle serate (40%). In chiusura, la premiazione sul palco allestito in piazza Garibaldi, l’estrazione della tombola con un montepremi di 2.500 euro e lo spettacolo pirotecnico. Tra le novità più apprezzate di quest’anno c’è stato il torneo amatoriale di Green Volley, una simpatica iniziativa rivolta ai giovani che visto il gradimento riscosso sarà sicuramente ripetuta anche in futuro. (m.v.)