Castel Goffredo: più aiuto e sostegno agli anziani

CASTEL GOFFREDO L’associazione El Castèl ancora più impegnata nell’aiuto e nell’assistenza alle persone anziane, fianco a fianco con il Comune castellano. Sì perché prossimamente è previsto che il sodalizio della cittadina dell’Alto Mantovano cambi sede: dall’attuale, si è previsto si sposti nell’attuale casa di riposo Il Gelso, dove fornirà aiuto e sostegno alle persone anziane.

Tale operazione prenderà il via solamente una volta che l’attuale geriatrico sarà stato svuotato, con gli ospiti nella nuova casa di riposo. All’interno della struttura attualmente in uso infatti troverà posto una serie di alloggi protetti, dedicati proprio alla terza età. Con essi arriverà anche l’associazione El Castèl: già oggi il sodalizio si occupa del trasporto delle persone in difficoltà (Auser); una volta concluso il trasloco, si occuperà anche dell’assistenza, nel corso della giornata e in modo non continuativo, a coloro che vivranno nei nuovi alloggi.

«Crediamo che sia un’iniziativa importante – afferma il vicesindaco Davide Ploia – che va a beneficio dei nostri anziani e delle persone che, in generale, sono in difficoltà. L’associazione garantirà, oltre al servizio del trasporto protetto, anche una sorta di presidio ogni mattina. Così, in caso di necessità, ci saranno i volontari. I quali – conclude Ploia – in base alla convenzione che stiamo sottoscrivendo, si occuperanno anche del verde attorno al Gelso».