Dal Pnrr 800mila euro a Roverbella per una nuova mensa scolastica

ROVERBELLA – Quasi 800mila euro arriveranno al Comune di Roverbella per la realizzazione di una nuova mensa scolastica nel capoluogo. All’interno del Pnrr è stato inserito a suo tempo un Nuovo Piano Mense Scolastiche al quale ha partecipato anche il progetto predisposto dall’ente locale roverbellese. In questi giorni è stata pubblicata la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche per favorire il tempo pieno. Un piano che tende a rispondere alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo. «Con le risorse disponibili – spiega il sindaco di Roverbella, Mattia Cortesi – sono stati finanziati 890 interventi in tutta Italia, tra cui anche la proposta candidata dal nostro Comune con un contributo di 785.337,54 euro, che ci consentirà di realizzare una nuova struttura in via delle Rimembranze a Roverbella. Il risultato che si intende perseguire – fa notare il primo cittadino – è duplice: da un lato dotarsi, di ambienti scolastici sicuri e adatti alle nuove esigenze didattiche, e, dall’altro, favorire il tempo prolungato in modo da fornire risposte concrete alle famiglie rimuovendo i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro. Nella stessa direzione – precisa – va, infine, il fitto programma di costruzione di un nuovo asilo nido a Malavicina che, non appena realizzato, garantirà il raggiungimento del livello di copertura minima del servizio, nella fascia 0-2 anni, di almeno il 33% come fissato dalle norme esistenti».