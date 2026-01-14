Consiglio comunale straordinario a Marmirolo sulla sicurezza

MARMIROLO – Si terrà domani alle 18 il consiglio comunale di Marmirolo. Due i punti all’ordine del giorno con al centro il tema della sicurezza. Il primo verterà, in particolare, su “valutazione della situazione attuale ed eventuale adozione di ulteriori misure di sicurezza per i cittadini di Marmirolo a seguito degli ultimi eventi accaduti nel territorio marmirolese come proposto dal gruppo consigliare Ama Marmirolo”. Successivamente, verrà votata la mozione di rafforzamento della sicurezza urbana e la richiesta da parte dell’amministrazione comunale di sostegno a governo e Regione Lombardia per il presidio del territorio presentata dal sindaco Elena Betteghella. Data la delicatezza del tema, in consiglio comunale saranno presenti anche il maresciallo dei Carabinieri di Marmirolo e il comandante della Polizia locale, nonché i gruppi di Controllo di vicinato e Daniele Bellotto, ex dirigente della Polizia di Stato di Mantova. Prima delle festività natalizie, la minoranza aveva lanciato un allarme sulla crescente insicurezza che negli ultimi mesi aveva colpito il territorio marmirolese denunciando, infatti, che Marmirolo non è più un paese sicuro e che a pagarne le conseguenze sono le famiglie, gli anziani e tutta la comunità che non si sentono tutelati. «I furti in abitazioni, anche in pieno giorno, contribuiscono a generare un profondo senso di vulnerabilità – aveva dichiarato la capogruppo della minoranza Roberta Gaburri-. Come minoranza avevamo fatto richiesta per un consiglio comunale straordinario anche a seguito dell’ultima rapina a Mantovamoda. Poi, in accordo con l’amministrazione comunale, ci siamo accordati per la convocazione di un consiglio comunale dopo l’Epifania»