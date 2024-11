Cultura, eventi e sociale a Belforte: il Comune progetta un’area ad hoc

BELFORTE (Gazzuolo) – L’amministrazione comunale di Gazzuolo a cui fa capo il sindaco Andrea Minari ha affidato la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di una nuova area destinata a fini sociali e culturali in via San Pietro nella frazione di Belforte. Il Comune, a tal proposito, aveva già manifestato l’interesse di voler introdurre nella frazione di Gazzuolo un luogo dove poter svolgere attività, ospitare iniziative e organizzare eventi di carattere ludico culturale; nei giorni scorsi è quindi arrivata la conferma, gli uffici comunali hanno provveduto tramite procedura diretta ad aggiudicare allo studio dell’architetto Paolo Zecchini di Sustinente, l’incarico professionale di redazione del progetto di fattibilità dell’intervento volto a trasformare l’area di via San Pietro in uno spazio, come detto, per la comunità. La progettazione richiede, un esborso complessivo di circa 9mila e 896 euro. A tal riguardo, l’opera è stata inserita dall’amministrazione comunale all’interno del documento unico di programmazione che riunisce i lavori e gli interventi che si intendono portare a termine nel triennio. Una volta chiarite le azioni da intraprendere sia a livello tecnico sia a livello economico l’amministrazione potrà valutare come e con quali fondi svolgere tale intervento che, lo ribadiamo, si renderà necessario a offrire alla comunità uno spazio dove svolgere eventi ed attività.