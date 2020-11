Didattica a distanza per i 14 bambini positivi delle elementari

CANNETO – E’ stata introdotta la didattica a distanza per i 14 alunni positivi delle classi quinte facenti parte del plesso scolastico di via Dante Alighieri. I tamponi effettuati a tappeto dall’Ats Valpadana nei giorni scorsi alle scuole elementari su circa 60 alunni delle classi quarta B e quinta A e quinta B, hanno portato alla luce ben 14 casi di coronavirus. Fortunatamente si tratta di bambini asintomatici o con lievissimi sintomi. A loro vanno aggiunte due insegnanti alle quali è stata riscontrata la positività. “È una situazione seria ma non drammatica – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia – perché tutte le parti in causa si sono mosse con tempestività e con responsabilità. Quello che possiamo fare in questo momento è restare il più possibile a casa e utilizzare i dispositivi di protezione personale quando siamo in presenza di altre persone. Sono vietati i raduni, le cerimonie e le feste. Piccole precauzioni che sono indispensabili”. La classe di quarta interessata ai controlli effettuati e risultata estranea al contagio si è invece rimessa tra i banchi senza particolari problemi. Per i bambini negativi delle quinte invece lezioni in presenza con orario ridotto, dalle 8 alle 12 senza la prosecuzione pomeridiana.