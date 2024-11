Furti a Pradello, i ladri entrano mentre i proprietari dormono

PRADELLO (Villimpenta) – Ore di apprensione per gli abitanti della frazione villimpentese di Pradello, teatro, nella notte tra venerdì e sabato scorso, di una serie di incursioni criminali che tra le 2 e 3 di notte hanno interessato soprattutto via Fossa, ma anche due unità abitative di via Guglielmo Marconi e una villetta di via Gazzine. Sette gli episodi segnalati, accomunati da modalità simili: segni di effrazione alle porte, danni agli infissi e tentativi di introdursi nelle case, questi ultimi fortunatamente sventati grazie all’abbaiare dei cani o all’attivazione degli allarmi. Tuttavia, i malviventi – una banda, stando a quanto emerso dalla visione delle telecamere private di videosorveglianza, formata almeno da quattro elementi, tutti incappucciati e con tratti somatici non certo autoctoni – sono riusciti a introdursi in tre delle abitazioni prese di mira. Ladri spregiudicati, che in una delle residenze sono penetrati nonostante la presenza dei proprietari che stavano dormendo. La famiglia coinvolta, ancora sotto shock, ha immediatamente avvertito i carabinieri che già all’alba si erano precipitati sul posto. Stando a quanto trapelato sarebbero stati rubati preziosi, contanti e persino un Folletto, poi gettato in un fosso durante il tragitto probabilmente perché rallentava la loro fuga. Stessa prassi in una casa cento metri più avanti, con stanze a soqquadro e la sparizione di un armadietto in legno, anch’esso poi abbandonato lungo il ciglio stradale. In via Marconi, invece, sono riusciti a introdursi in un cortile ma, disturbati da circostanze ancora da chiarire, alla fine hanno desistito. Gli eventi della serata hanno generato comprensibile apprensione tra i cittadini, preoccupati per la sicurezza delle loro case e soprattutto per la loro incolumità. La catena di eventi criminosi è continuata anche il giorno seguente, quando a una donna di San Benedetto Po che aveva parcheggiato l’auto davanti al cimitero di San Pietro in Valle, frazione di Gazzo Veronese al confine con Villimpenta, è stato spaccato il vetro dell’auto. Dall’abitacolo i ladri hanno trafugato la borsetta, contenente contanti ma soprattutto i documenti. L’episodio è stato regolarmente denunciato.

Matteo Vincenzi