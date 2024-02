MANTOVA Presentato “Il Centro di Ascolto”, un’iniziativa dell’Associazioni Comunali nata con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per le persone adulte, sia giovani sia anziani, che vivono una marginalità estrema. L’idea è di realizzare uno sportello di ascolto che, nel medio-lungo termine, favorisca un recupero di una vita sociale e relazionale. “Per farsì che questo sportello possa avere una valenza significativa, sarà necessario la collaborazione gratuita di una serie di professionisti e volontari – spiega il Presidente dell’Associazioni Comunali Sergio Olivieri – creando una rete più ampia e diffusa possibile. L’idea portante è quella di investire e valorizzare, accanto ai servizi peraltro già attivi, le tante buone pratiche realizzate quotidianamente dai volontari e costruire così nuove esperienze di ascolto, di affiancamento e di prossimità.” In pratica, il centro dovrà essere un punto di incontro tra le associazioni ed enti e le persone in difficoltà. Quest’ultime, dopo aver interpellato lo sportello e manifestato la proprie problematiche, verranno indirizzate verso professionisti o strutture adatte alle loro situazioni. “Noi seguiremo questi casi per ‘non lasciar soli’, per non far sentire nessuno escluso e ridare speranza – prosegue il Presidente Olivieri – orientando, guidando e assistendo psicologicamente e spiritualmente, con l’obiettivo di aiutare a superare i passaggi più delicati della esistenza.” È e sarà possibile contattare ‘Il Centro Ascolto’ ai numeri 0376 323531, 3356068289 o all’indirizzo mail presidenza@associazionecomunali.it.