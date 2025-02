Incendio nella notte in un’abitazione di Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata, intorno alle ore 4:30 della giornata odierna, per un incendio di un’abitazione a Volta Mantovana. Per cause da accertare, un rogo ha coinvolto un casolare di campagna provocando ingenti danni a tutto l’immobile.

1 of 5

Sul posto sono immediatamente intervenute una squadra con un’autopompa dal distaccamento di Castiglione delle Stiviere, un’autobotte ed un’autoscala dalla sede centrale di Mantova. L’intervento è ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti.