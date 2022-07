Investito dal camion: il bambino ora è a casa

GOITO Un sollievo per tutta la comunità di Goito: è tornato a casa da alcuni giorni il bambino di quattro anni che ormai un mese fa era stato investito da un camion lungo la Goitese, nel pieno centro della cittadina.

Un sollievo perché poco dopo il terribile incidente il piccolo era partito alla volta dell’ospedale di Borgo Trento di Verona per mezzo dell’elisoccorso ed era in gravissime condizioni. Poi, dopo un mese di ricovero e di cure da parte del personale dell’ospedale scaligero, il piccolo si è ripreso ed è stato dimesso. Certo è stato un percorso difficile, lungo e accidentato, ma un passo alla volta il piccolo è migliorato fino prima a non essere più pericolo di vita, e poi fino ad una condizione clinica tale da consentire le dimissioni.

Il grave incidente si era verificato lo scorso 6 giugno. Verso le 11 del mattino il bambino, che ha un problema di autismo, stava aspettando l’arrivo di un autobus alla fermata che si trova di fronte alla sede dell’Ats. Ad un tratto però il piccolo, vedendo suo papà dall’altra parte della strada, è riuscito a divincolarsi dalla presa della madre e, per raggiungere l’altro genitore, ha fatto per attraversare la Goitese. Non appena messo un piede in strada però il bambino è stato colpito da una parte del rimorchio di un camion che stava transitando giusto in quel momento: l’impatto è stato inevitabile, con conseguenze molto gravi per il piccolo.

Il piccolo infatti, dopo l’arrivo dei soccorsi è stato caricato sull’elicosoccorso e portato all’ospedale Borgo Trento in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi era intervenuta la polizia locale di Goito, cui il conducente del camion aveva spiegato di non aver avuto il tempo materiale di frenare e fermarsi.

Dopo settimane di assistenza medica e di cure, nonostante fosse arrivato in condizioni molto gravi, il piccolo ha visto un costante miglioramento che ha portato infine alle dimissioni dal maggiore ospedale veronse. Il bimbo, in condizioni buone, è a casa con mamma e papà da giovedì scorso. (gb)