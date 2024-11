Via ai lavori di manutenzione del teatro Vittoria di Viadana

VIADANA – Sull’albo pretorio dell’Ente guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta sono state pubblicate importanti determine dirigenziali relative sia a lavori già in fase di realizzazione, sia ad altri interventi migliorativi che inizieranno a breve presso il cinema teatro Vittoria. Una serie di lavori manutentivi e di adeguamento degli impianti e, più in generale, della struttura che si inseriscono nell’iter che porterà alla futura riapertura della sala viadanese. Come detto, si tratta di passaggi che – in sintonia con l’impegno più volte espresso dall’amministrazione comunale – permetteranno di arrivare alla prossima riapertura della sala del capoluogo, restituendo così alla collettività un importante punto aggregativo. «I primi di novembre – ricorda l’amministratore viadanese – sono stati affidati i lavori di adeguamento elettrico alla ditta Rossini Impianti». Come detto in precedenza, quelli relativi all’impianto elettrico (per un importo di 27.463 euro iva esclusa) non sono gli unici interventi pianificati dall’amministrazione viadanese che, contestualmente, ha individuato differenti interlocutori anche per altri ambiti in cui si è reso necessario apportare migliorie: «Nei giorni scorsi – continua il sindaco – abbiamo provveduto ad effettuare l’affidamento dei lavori di tinteggiatura interna (a Colortre S.a.s.) per quanto concerne le zone dell’ingresso e del palcoscenico. Inoltre, è stata disposta la fornitura e la posa di 7 nuovi naspi, sistemi per la prevenzione degli incendi (di cui si occuperanno i dipendenti di Luma s.r.l). Infine, sono stati affidati (a Conte Franco Tinteggi S.r.l.s.) i lavori di levigatura e trattamento ignifugo della pavimentazione interna del Vittoria. I professionisti – continua il primo cittadino – sono già all’interno della struttura e stanno organizzando i lavori. L’elettricista ha iniziato in questi giorni, e a seguire anche gli altri incaricati provvederanno ad iniziare i lavori affidati loro». L’apertura del cinema teatro Vittoria si avvicina sempre di più alla riapertura; una volta conclusi i lavori infatti, la sala cinematografica potrà ospitare visitatori e cittadini.