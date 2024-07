Tamburello Finali Nazionali – Cavriana e Guidizzolo campioni d’Italia

Mantova Alla fine due sono i Tricolori portati a casa dalle formazioni giovanili virgiliane, in occasione delle finali nazionali di tamburello open. A conquistare lo scudetto, nella kermesse organizzata in Piemonte, sono stati i Giovanissimi della Cavrianese e le Juniores del Virtus Guidizzolo. I baby hanno battuto i veronesi dell’Alpo per 2-0 (6-3, 6-5) e le ragazze si sono imposte nei confronti dell’Aldeno al tie-break: 6-2, 3-6, 9-7 il punteggio dopo un match molto combattuto.

Nel lungo weekend di gare tutto il tamburello giovanile è stato grande protagonista della manifestazione piemontese che ha assegnato i titoli italiani open per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores maschile e femminile. Con ben sei compagini virgiliane a dare battaglia per conquistare l’ambito riconoscimento. Nelle finali, svoltesi ieri sugli sferisteri astigiani di Settime, per i Giovanissimi, di Cinaglio per le Allieve, di Chiusano per gli Allievi e di Montechiaro per le Juniores, sono arrivati oltre ai due titoli anche due piazze d’onore. Secondo posto agli Allievi del Cereta, battuti dal Segno per 2-0 (6-0, 6-5), e per le Allieve della Cavrianese, sconfitte dal Noarna per 2-0 (6-3, 6-2).

Alla luce di questi risultati, sia il presidente regionale Fipt Lombardia Enzo Cartapati, che ha seguito passo dopo passo l’evolversi di questa tre giorni piemontese, sia quello provinciale Giancarlo Rizzi si sono dichiarati soddisfatti. Il paziente lavoro che le varie società virgiliane, dai dirigenti ai tecnici, stanno portando avanti per la valorizzazione del settore giovanile, sta premiando i loro sforzi.

Paolo Biondo