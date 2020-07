Mariana – Da giovedì mercato “ufficiale”… e in una nuova sede

MARIANA Partirà domani (giovedì) il “nuovo” mercato del paese: nuova sede e, come spiega il sindaco Davide Ferrari, in modo ufficiale dal momento che il mercato settimanale è stato registrato in Regione. Il mercato si svolgerà non più in piazza Fario, come è sempre stato, ma in piazza Caduti. Qui per il momento troveranno posto tre ambulanti: un banco con frutta e verdura, uno di abbigliamento e un banco-rosticceria. In realtà, come spiega sempre il sindaco, c’è posto per sette banchi. «Fino a questo momento – afferma Ferrari – il mercato settimanale di Mariana era organizzato in modo abbastanza casalingo. Abbiamo pensato di iscriverlo nei registri della Regione così da renderlo ufficiale e abbiamo cambiato sede, così che ci sia più posto. La nuova area è stata anche dotata di un attacco per la corrente elettrica adatto alla situazione. Un passo alla volta, diamo al pese qualcosa in più e speriamo che voglia farci visita anche qualche cittadino dai paesi limitrofi a Mariana».