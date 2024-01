Calcio Prima Categoria – Gozzi: “Rapid, ritorno a ritmo doppio per salvarsi”

RIVAROLO MANTOVANO Dopo un inizio di stagione choc, la Rapid United si è ripresa, reinserendosi nella lotta salvezza. I blues hanno chiuso al terzultimo posto il girone d’andata con 13 punti: tre vittorie, quattro pareggi e ben otto sconfitte, cinque delle quali nelle prime sette giornate. «Sicuramente le aspettative erano superiori – dichiara l’allenatore Alex Gozzi – . Ci aspettavamo di fare qualche punto in più, che con tutta onestà, avremmo meritato. Ma non ha senso guardarsi indietro e piangersi addosso. Vogliamo salvarci ed agganciare le rivali che ci precedono perché, in fin dei conti, la salvezza diretta dista solo cinque lunghezze». «La squadra è stata ringiovanita – ha poi proseguito – ed il campionato è cresciuto, qualitativamente parlando. Abbiamo avuto una “non partenza”, perché la maggior parte dei punti conquistati sono stati fatti nella seconda metà dell’andata. Per non rischiare, nel ritorno dovremo fare almeno 23-24 punti». Risalita che partirà dal big match con la Governolese: «Sarà dura, ma ne siamo consapevoli. La squadra sarà al completo, motivo in più per cercare i tre punti. Questa settimana è stata un po’ travagliata a causa delle varie influenze che hanno reso difficili gli allenamenti; per fortuna ora stanno tutti bene». Sul mercato: «E’ stato fatto abbastanza bene, pur senza follie. Abbiamo preso Rastelli, Tonghini, Marutti e Zerbini, mentre in uscita c’è Buttarelli». «Questa è la mia terza stagione – ha poi concluso – e oramai mi sento come a casa. Non ci aspettavamo di fare così fatica, ma sono sicuro che ci tireremo su. Basterà più concretezza in fase di finalizzazione».