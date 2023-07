Finti tecnici del gas pronti ad agire, Tea: “Attenti, non siamo noi”

HINTERLAND – Le truffe sono sempre dietro l’angolo. Questa volta, l’ennesima a onor del vero, si tratta di fantomatici tecnici del gas. Addirittura si annunciano affissando volantini in giro per l’Hiterland.

A dare l’allarme è il gruppo SEI di Tea che informa di aver ricevuto, in questi giorni, diverse segnalazioni di cartelli affissi nei Comuni di Porto Mantovano, Curtatone e Borgo Virgilio in cui si avvisa che tecnici incaricati da una società di distribuzione gas passeranno per installare “le nuove valvole gas – monossido di carbonio e antincendio”.

“Si invita a prestare la massima attenzione – spiegano dal gruppo Tea – in quanto non si tratta di personale incaricato dalla società indicata nei cartelli, né di attività svolta da SEI (l’installazione di dispositivi sull’impianto interno del cliente finale deve essere operata dal proprio installatore/idraulico abilitato). Si informa altresì che l’attività di sostituzione dei misuratori gas da parte di SEI, attualmente in corso su alcuni Comuni di propria gestione, è sempre anticipata dall’invio di una lettera informativa e da eventuale appuntamento concordato per l’intervento sul campo. Si ricorda che il personale tecnico della società o incaricato è sempre munito di tesserino di riconoscimento e identificabile dalla divisa e dai mezzi utilizzati, che riportano il logo “SEI”».

Per qualsiasi informazione sulle attività svolte da SEI sul territorio è possibile contattare il nostro numero di segreteria 0376/412.220 in orario di ufficio.